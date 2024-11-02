Снимается в 'ню'. Как сейчас выглядит внучка Лобановского. Фото

Внучка легендарного тренера "Динамо" Валерия Лобановского лето 2024 провела за границей. 25-летняя девушка старается не отказывать себе в дорогих путешествиях.

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Ксения является дочкой Светланы - единственного ребенка Валерия и Аделаиды Лобановскиих. Легендарный тренер вместе со своей верной спутницей сыграли свадьбу в 1963 году.

Аделаида Панкратьевна умерла на 81-м году жизни в 2020 году, пережив супруга на 18 лет.

Светлана Лобановская — преподаватель-филолог. В свое время она вышла замуж за мастера спорта по рукопашному бою Валерия Горбика и родила ему двух детей. Так у Валерия Лобановского появились внуки — Богдан и Ксения.

У себя в Intagram Ксения Лобановская делится своими снимками, собирая множество восторженных комментариев.

Напомним, что ранее Ксения вызвала скандал в интернете своей "обнаженкой". Фанаты не оценили откровенные кадры юной барышни, считая, что такие снимки недопустимы для наследницы великого футбольного специалиста.

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