Самая сексуальная футболистка планеты собрала 300 000 лайков своим необычным фото

Нападающая "Ювентуса" Алиша Леманн, которую называют самой сексуальной одной из самых красивых футболисток, поделилась фотографиями с игрушечным инопланетянином, вызвав ажиотаж в сети. 25-летняя лидер сборной Швейцарии сфотографировалась с куклой в Турине перед "Альянц Ареной", где выступает ее клуб.

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После этого на Леманн обрушилось море комментариев, в которых большинство юзеров отмечают красоту девушки и шутят, по поводу вторжения инопланетян.

У Леманн чуть менее 17 млн подписчиков в Instagram. Она замужем за Дугласом Луисом, который выступает за мужскую команду "Ювентуса". До лета 2024 пара играла в "Астон Вилле", но затем синхронно переехали в Италию.

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться одной из самых красивых девушек в футболе.

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