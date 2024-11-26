УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Самая сексуальная футболистка планеты собрала 300 000 лайков своим необычным фото

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
4,8 т.
Самая сексуальная футболистка планеты собрала 300 000 лайков своим необычным фото

Нападающая "Ювентуса" Алиша Леманн, которую называют самой сексуальной одной из самых красивых футболисток, поделилась фотографиями с игрушечным инопланетянином, вызвав ажиотаж в сети. 25-летняя лидер сборной Швейцарии сфотографировалась с куклой в Турине перед "Альянц Ареной", где выступает ее клуб.

Видео дня
Самая сексуальная футболистка планеты собрала 300 000 лайков своим необычным фото

После этого на Леманн обрушилось море комментариев, в которых большинство юзеров отмечают красоту девушки и шутят, по поводу вторжения инопланетян.

Самая сексуальная футболистка планеты собрала 300 000 лайков своим необычным фото

У Леманн чуть менее 17 млн подписчиков в Instagram. Она замужем за Дугласом Луисом, который выступает за мужскую команду "Ювентуса". До лета 2024 пара играла в "Астон Вилле", но затем синхронно переехали в Италию.

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться одной из самых красивых девушек в футболе.

Самая сексуальная футболистка планеты собрала 300 000 лайков своим необычным фото
Самая сексуальная футболистка планеты собрала 300 000 лайков своим необычным фото
Самая сексуальная футболистка планеты собрала 300 000 лайков своим необычным фото
Самая сексуальная футболистка планеты собрала 300 000 лайков своим необычным фото
Самая сексуальная футболистка планеты собрала 300 000 лайков своим необычным фото
Самая сексуальная футболистка планеты собрала 300 000 лайков своим необычным фото
Самая сексуальная футболистка планеты собрала 300 000 лайков своим необычным фото
Самая сексуальная футболистка планеты собрала 300 000 лайков своим необычным фото
Самая сексуальная футболистка планеты собрала 300 000 лайков своим необычным фото
Самая сексуальная футболистка планеты собрала 300 000 лайков своим необычным фото
Самая сексуальная футболистка планеты собрала 300 000 лайков своим необычным фото

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!