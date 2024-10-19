Успел набить тату дочки. Невеста футболиста 'Шахтера' родила ему ребенка от доставщика еды. Это подтвердил ДНК-тест

Бразильский легионер донецкого "Шахтера" Винисиус Тобиас не является отцом ребенка, имя которого набил себе на теле. Об этом в Instagram написала его невеста Ингрид Лима после того, как сделала тест ДНК.

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Как сообщают бразильские СМИ, у молодой женщины случился роман с доставщиком еды в то время, когда она встречалась с 20-летним футболистом.

Этот параллельный роман произошел в то время, когда Ингрид и Винисиус Тобиас еще были парой, сообщают СМИ.

Лима рассказала, что после рождения первой дочери Майте она решила сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить отцовство девочки.

Результаты показали, что Винисиус Тобиас не является биологическим отцом.

Это серьезно усложнило отношения пары, так как сразу после рождения дочки, игрок увековечил это событие у себя на теле.

"Майте, я люблю тебя", — набил себе татуировку футболист.

"Как всем уже известно, мы с Винисиусом какое-то время были не вместе, и в это время у меня были другие отношения. Мы решили сделать ДНК, которое показало, что Майте не дочь Винисиуса", — написала Ингрид в сторис.

"Я искренне прошу вас прекратить нападать на него, это была моя просьба, чтобы он не присутствовал на родах и не публиковал ничего о Майте до тех пор, пока не будет проведен ДНК-тест. Мы с Винисиусом уже сели и все обсудили", - добавила девушка.

Позже портал LeoDias опубликовал фото доставщика, с которым Ингрид Лима изменила футболисту.

Винисиус Тобиас подписал контракт с "Шахтером" в начале 2022 года, однако после начала полномасштабного вторжения был отдан в аренду в "Реал". Поскольку в составе мадридцев уже были заняты все места для легионеров-граждан стран-вне ЕС для основной команды, Винисиус Тобиас был переведен в суб-аренду в "Кастилью" (резервный клуб "Реал Мадрида").

Там он сыграл 61 матч, сделав восемь результативных передач и не забив ни одного гола. В июне 2024-го Винисиус Тобиас вернулся в команду украинской Премьер-лиги.

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