Лучшая теннисистка Украины надела откровенное бикини в Монако и поразила Instagram. Фотофакт

Первая ракетка Украины Марта Костюк произвела настоящий фурор среди своих поклонников, выложив фотографии с отдыха. 22-летняя киевлянка свой отпуск проводит на Лазурном берегу Франции.

Видео дня

В Instagram Костюк похвасталась тем, как плавает на доске, спровоцировав настоящий шквал восторженных комментариев. Юзеры признаются, что не могут оторвать глаз от фигуры теннисистки в соблазнительном купальнике.

"Спокойные воды, мирный разум", – подписала снимки Марта.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 июня Марта приняла участие в откровенной фотосессии от Vogue, посвященной Олимпиаде-2024. 21-летняя киевлянка снялась топлес, украсив обложку журнала.

Ранее Костюк в бикини показала, как начала медовый месяц, и произвела фурор в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!