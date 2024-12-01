Жена лидера сборной Украины по футболу показала, что сделал муж в 5-ю годовщину их отношений. Фотофакт

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков на день 5-летия отношений со своей женой Лизой Передней (девичья фамилия) завалил ее цветами и подарками. 21-летняя девушка у себя в Instagram выложила снимки с квартиры, которая заполнена букетами роз.

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"Когда моменты говорят громче слов", – подписала кадры Лиза

Трогательное послание в адрес своей второй половинке оставил и сам футболист сборной Украины.

"5 лет вместе…Незабываемые моменты, общие мечты, смех и трудности, через которые мы проходим вместе! Бесконечно благодарен за твою любовь, поддержку и понимание", – написал Георгий.

Напомним, что Судаков женился на своей возлюбленной, когда ему было 19 лет. В 2022 году у пары родилась дочь Милана.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лиза поразила своими фотографиями в купальнике во время отпуска в Испании на знаменитом курорте Пальм-де-Мальорка.

Снявшись в небольшой пляжной фотосессии девушка выложила снимки у себя в аккаунте, собрав массу восторженных комментариев.