Дочка экс-тренера сборной Украины поразила сеть своей красотой. Как выглядит 25-летняя Ангелина Шахрайчук. Фото

Ангелина Шахрайчук, дочь главного тренера сборной Украины по хоккею Вадима Шахрайчука, недавно отметила свое 25-летие. Девушка родилась в Германии, воспитывалась в Украине, а сейчас проживает во Флориде.

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Ангелина попыталась сделать карьеру в теннисе, однако выше 810-го места в рейтинге WTA не поднималась.

В свое время девушка переехала в США и поступила в Бейлорский университет, где параллельно с теннисом пыталась освоить модельный бизнес.

Снимки юной красотки, которая она выложила в Instagram, спровоцировали настоящий шквал восторженных отзывов у поклонников.

OBOZ.UA предлагает своим читателям и самим оценить внешность нашей соотечественницы.

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