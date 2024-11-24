Футболистка ушла из спорта в фильмы для взрослых: как сейчас выглядит Мадлен Райт. Фото и видео

Английская футболистка Мадлен Райт в декабре 2020 года оказалась в центре громкого скандала, когда в сети появилось видео, на котором она распивает шампанское за рулем и вдыхает "веселящий газ" на вечеринке. После этого "Чарльтон Атлетик" расторг с ней контракт, назвав ее поведение недопустимым для игрока команды.

Видео дня

После ухода из "Чарльтона" Райт пыталась вернуться в футбол. Она наняла личного тренера Люка Джонса, чтобы восстановить форму. Однако, несмотря на усилия, найти новый клуб ей не удалось.

В итоге спортсменка сменила сферу деятельности, решив использовать свою внешность для заработка. 24-летняя Райт завела аккаунт на платформе OnlyFans, где ее успех превзошел все ожидания

"За первый год я заработала примерно полмиллиона фунтов", – рассказала Мадлен в интервью The Sun. "Я путешествую по миру и наслаждаюсь роскошью. Это было непросто, но я научилась двигаться вперед, находя свет даже в конце тоннеля".

Сейчас она работает моделью, участвует в рекламе и продолжает сниматься в видео для взрослых. Этот сервис стал основным источником ее дохода – около 600 тысяч евро в год. Райт даже вошла в топ-10 популярных авторов на платформе, где конкурирует с такими звездами, как экс-боец UFC Пейдж ВанЗант.

В августе этого года Райт объявила о возвращении в футбол, подписав контракт с "Чешем Юнайтед" накануне сезона 2024/25.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью футболистки-модели.

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