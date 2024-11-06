Лучшая теннисистка Украины поразила внешним видом на пляже Мальдив, показав своего мужа. Фото

Первая ракетка Украины Марта Костюк очаровала своих поклонников снимком с отпуска на Мальдивах. На фотографии 22-летняя киевлянка после насыщенного сезона заслуженно отдыхает и делится моментами, полными красоты и вдохновения.

Видео дня

На фото лучшая теннисистка Украины позирует на фоне живописного пляжа, одетая в элегантное красное платье, подчеркивающее ее естественную красоту и утонченность.

Закатное освещение и потрясающий вид на океан создают идеальную атмосферу, придавая фотографии особую теплоту и романтичность.

В комментариях под фото в Instagram подписчики восхищаются ее образом. Многие отмечают, что Марта выглядит не только как профессиональный спортсмен, но и как настоящая звезда. Один из подписчиков написал: "Ты просто богиня!", а другой добавил: "Это фото – искусство!".

Кроме того Марта выложила совместное фото со своим мужем Георгием, с которым расписалась в 2023 году на Кипре, сыграв пышную свадьбу.

Отдыхает теннисистка в одном из лучших курортов Мальдив – Soneva Fushi. Этот роскошный отель с уникальными вилами, приватными пляжами и потрясающими видами на Индийский океан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!