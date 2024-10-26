Чемпионка Украины по легкой атлетике снялась в купальнике и поразила своей красотой. Фото

Чемпионка Украины среди юниоров в беге на дистанции 200 и 400 метров Мария Буряк восхитила своих фанатов новой фотосессией. 23-летняя уроженка Черниговщины снялась в купальнике, сразив наповал болельщиков своей красотой.

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Юзеры в комментариях по достоинству оценили роскошную внешность юной спортсменки, которая является обладательницей одной из самых красивых улыбок мировой легкой атлетики.

OBOZ.UA предлагает своим читателям также насладиться внешностью украинки.

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