'Надо пробовать'. Магучих призналась, почему ограничивает себя в сексе. Видео

Украинская чемпионка Олимпиады-2024 и мировая рекордсменка Ярослава Магучих призналась, что старается себя ограничивать в сексе во время важных стартов. 22-летняя легкоатлетка призналась, что после бурной ночи испытывает нехватку сил.

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"Это зависит от периода – когда это тренировочный или соревновательный период. То есть, в тренировочный можно, а в соревновательный период – нет, истощает все-таки", – призналась Магучих в интервью Марии Ефросининой.

В тож время Ярослава отметила, что влияние секса на спортивные показатели сугубо индивидуальны.

"Кому нельзя, кому можно: это все по-разному на самом деле, кому-то заходит, кому-то нет. Как это понять? Ну, это нужно пробовать на тренировках, например. Можно пробовать перед тренировкой. Если тебя изнуряет секс, лучше тогда не заниматься. Ну если ты чувствуешь, что на следующий день или через два дня какие-то упражнения, скорость или что-то, ты не чувствуешь себя так хорошо, как должна быть, лучше придержаться. А так, кому-то наоборот идет – что после секса прям прет", – подытожила Рося.

Напомним, что Магучих должна была выйти замуж за Назара Степанова, который является сыном ее тренера Татьяны Степановой.

Однако Ярослава была вынуждена на некоторое время отложить свадьбу, так как не видела возможности провести церемонию во время полномасштабной войны России против нашей страны.

В интервью OBOZ.UA Назар говорил, что он влюблен в то, как Ярослава относится ко всему.

Позже Назар Степанов признался, что сделал предложение Росе в присутствии родителей. Молодые люди вместе выбирали обручальное кольцо для трогательной церемонии, к которой 20-летний барьерист отнесся очень серьезно.

Отметим, что на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту.

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