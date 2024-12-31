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Разделась перед трибунами. Поступок австралийской чемпионки после матча собрал 53 млн просмотров. Видео

Максим Иншаков
Раздевалка
3 минуты
6,9 т.
Разделась перед трибунами. Поступок австралийской чемпионки после матча собрал 53 млн просмотров. Видео

Знаменитая австралийская футболистка Эмили Гельник произвела настоящий фурор в социальных сетях после того, как подарила свою футболку фанатке. 31-летняя чемпионка по окончанию победного матча с Китайским Тайпеем (3:1) пошла к трибунам, где ее ждала толпа поклонниц.

Видео дня

Гельник, не обращая внимание на камеры, разделась, отдав свою форму одной из молодых зрительниц. Девушка, получившая подарок, не могла поверить в свое счастье, крича от восторга.

За несколько дней видео с этим поступком стало вирусным, собирая миллионы просмотров. На момент публикации этой новости ролик с Гельник собрал 53.3 млн просмотров и больше 300 000 лайков.

Разделась перед трибунами. Поступок австралийской чемпионки после матча собрал 53 млн просмотров. Видео

Стоит отметить, что в августе прошлого года Гельник вышла замуж за свою давнюю партнершу Темику Сайер. Молодожены обменялись клятвами в романтичной церемонии на открытом воздухе, а затем отпраздновали это событие в кругу друзей и семьи.

Разделась перед трибунами. Поступок австралийской чемпионки после матча собрал 53 млн просмотров. Видео

Эмили выглядела стильно в белом пиджаке и брюках, а Темика потрясла своим образом в обтягивающем белом платье с открытой спиной.

Разделась перед трибунами. Поступок австралийской чемпионки после матча собрал 53 млн просмотров. Видео

Спортсменка поделилась коротким видео с их особенного дня в Instagram, подписав его: "23.08.23 — действительно лучший день в нашей жизни".

Эмили, которая играет на позиции нападающей за "Астон Виллу" в Англии, и Темика встречались 8 лет перед тем, как пожениться.

Разделась перед трибунами. Поступок австралийской чемпионки после матча собрал 53 млн просмотров. Видео

Когда Матильд готовились к тренировочному лагерю перед двумя товарищескими матчами с Канадой в августе и сентябре прошлого года, Эмили прилетела из Великобритании на день раньше, чтобы сделать предложение Темике.

Разделась перед трибунами. Поступок австралийской чемпионки после матча собрал 53 млн просмотров. Видео

Эмили была включена в первоначальный состав сборной на чемпионат мира, но получила травму лодыжки в марте и не успела восстановиться вовремя.

Она выступала в лучших лигах мира в США, Австралии, Швеции, Германии, Канаде, Норвегии и Японии.

Разделась перед трибунами. Поступок австралийской чемпионки после матча собрал 53 млн просмотров. Видео

Недавно Эмили рассказала, что в личной жизни было много "тёмных периодов", потому что, учитывая её семейное воспитание, ей было неудобно открыться.

"Моя мама — хорватка... в нашей культуре гомосексуальность осуждается, поэтому я не видела, как могла бы открыться и рассказать о себе семье", — сказала она в документальном фильме Disney+ "Матильдас: Мир у наших ног".

Разделась перед трибунами. Поступок австралийской чемпионки после матча собрал 53 млн просмотров. Видео

Эмили добавила, что именно любовь Темики помогла ей почувствовать себя комфортно, чтобы жить так, как ей нужно.

"Это было несправедливо по отношению к ней, что я скрывала наши отношения так долго, но я благодарна, что она осталась рядом, несмотря на это", — призналась Эмили.

Разделась перед трибунами. Поступок австралийской чемпионки после матча собрал 53 млн просмотров. Видео

Эмили также сказала, что именно Темика помогла ей преодолеть страх и наконец принять свою идентичность в отношениях с женщинами.

"Это было несправедливо по отношению к ней, что я так долго не открывала наши отношения, и она всегда была рядом", — добавила Эмили.

Разделась перед трибунами. Поступок австралийской чемпионки после матча собрал 53 млн просмотров. Видео

Для справки: Матильдас – это название национальной женской футбольной сборной Австралии, которое произошло от известной австралийской песни "Waltzing Matilda". Композиция является неофициальным гимном Австралии.

Разделась перед трибунами. Поступок австралийской чемпионки после матча собрал 53 млн просмотров. Видео

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