Разделась перед трибунами. Поступок австралийской чемпионки после матча собрал 53 млн просмотров. Видео

Знаменитая австралийская футболистка Эмили Гельник произвела настоящий фурор в социальных сетях после того, как подарила свою футболку фанатке. 31-летняя чемпионка по окончанию победного матча с Китайским Тайпеем (3:1) пошла к трибунам, где ее ждала толпа поклонниц.

Видео дня

Гельник, не обращая внимание на камеры, разделась, отдав свою форму одной из молодых зрительниц. Девушка, получившая подарок, не могла поверить в свое счастье, крича от восторга.

За несколько дней видео с этим поступком стало вирусным, собирая миллионы просмотров. На момент публикации этой новости ролик с Гельник собрал 53.3 млн просмотров и больше 300 000 лайков.

Стоит отметить, что в августе прошлого года Гельник вышла замуж за свою давнюю партнершу Темику Сайер. Молодожены обменялись клятвами в романтичной церемонии на открытом воздухе, а затем отпраздновали это событие в кругу друзей и семьи.

Эмили выглядела стильно в белом пиджаке и брюках, а Темика потрясла своим образом в обтягивающем белом платье с открытой спиной.

Спортсменка поделилась коротким видео с их особенного дня в Instagram, подписав его: "23.08.23 — действительно лучший день в нашей жизни".

Эмили, которая играет на позиции нападающей за "Астон Виллу" в Англии, и Темика встречались 8 лет перед тем, как пожениться.

Когда Матильд готовились к тренировочному лагерю перед двумя товарищескими матчами с Канадой в августе и сентябре прошлого года, Эмили прилетела из Великобритании на день раньше, чтобы сделать предложение Темике.

Эмили была включена в первоначальный состав сборной на чемпионат мира, но получила травму лодыжки в марте и не успела восстановиться вовремя.

Она выступала в лучших лигах мира в США, Австралии, Швеции, Германии, Канаде, Норвегии и Японии.

Недавно Эмили рассказала, что в личной жизни было много "тёмных периодов", потому что, учитывая её семейное воспитание, ей было неудобно открыться.

"Моя мама — хорватка... в нашей культуре гомосексуальность осуждается, поэтому я не видела, как могла бы открыться и рассказать о себе семье", — сказала она в документальном фильме Disney+ "Матильдас: Мир у наших ног".

Эмили добавила, что именно любовь Темики помогла ей почувствовать себя комфортно, чтобы жить так, как ей нужно.

"Это было несправедливо по отношению к ней, что я скрывала наши отношения так долго, но я благодарна, что она осталась рядом, несмотря на это", — призналась Эмили.

Эмили также сказала, что именно Темика помогла ей преодолеть страх и наконец принять свою идентичность в отношениях с женщинами.

"Это было несправедливо по отношению к ней, что я так долго не открывала наши отношения, и она всегда была рядом", — добавила Эмили.

Для справки: Матильдас – это название национальной женской футбольной сборной Австралии, которое произошло от известной австралийской песни "Waltzing Matilda". Композиция является неофициальным гимном Австралии.

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