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Чемпионка Украины по легкой атлетике поразила Instagram своей красотой. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
2,5 т.
Чемпионка Украины по легкой атлетике поразила Instagram своей красотой. Фото

Чемпионка Украины в тройном прыжке Анна Красуцкая похвасталась новыми фотографиями из тренировочного зала, поразив поклонников своей красотой и харизмой. 29-летняя сумчанка выложила снимки из столичного легкоатлетичного манежа, вызвав волну восторженных комментариев в Instagram.

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Чемпионка Украины по легкой атлетике поразила Instagram своей красотой. Фото

На фотографиях Анна позирует на спортивной площадке, демонстрируя не только свою спортивную форму, но и женственность. Пользователи соцсетей завалили украинскую красавицу комплиментами вроде "Красуня", "Гарна!" и "Gorgeous", подчеркивая ее обаяние и стиль.

Чемпионка Украины по легкой атлетике поразила Instagram своей красотой. Фото

Несмотря на скромные спортивные достижения, Красуцкая в последнее время радует своих подписчиков снимками из тренировок и повседневной жизни. Ее публикации получают сотни лайков в социальных сетях.

Чемпионка Украины по легкой атлетике поразила Instagram своей красотой. Фото

Анна – яркий пример того, как профессиональный спорт и медийность могут сочетаться, делая атлетов ближе к своим фанатам.

Чемпионка Украины по легкой атлетике поразила Instagram своей красотой. Фото

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться и другими фото атлетки.

Чемпионка Украины по легкой атлетике поразила Instagram своей красотой. Фото
Чемпионка Украины по легкой атлетике поразила Instagram своей красотой. Фото
Чемпионка Украины по легкой атлетике поразила Instagram своей красотой. Фото
Чемпионка Украины по легкой атлетике поразила Instagram своей красотой. Фото
Чемпионка Украины по легкой атлетике поразила Instagram своей красотой. Фото
Чемпионка Украины по легкой атлетике поразила Instagram своей красотой. Фото
Чемпионка Украины по легкой атлетике поразила Instagram своей красотой. Фото
Чемпионка Украины по легкой атлетике поразила Instagram своей красотой. Фото

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