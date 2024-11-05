Марина Бех-Романчук разделась в сауне и 'взорвала' Instagram. Фото

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук произвела настоящий фурор в социальных сетях, выложив небольшой отчет о своих выходных. 29-летняя уроженка Хмельнитчины вместе с мужем провела несколько дней в Буковеле.

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"Большое SPA с фантастическим массажем, итальянский ресторан и такой приветливый персонал Все это, в самом центре Буковеля. А виды из окна просто украли мое сердце. Очень понравилось и полюбилось и мы обязательно сюда вернемся", – пообещала Марина.

Ее фотографии в бикини из сауны, собрали огромное количество восторженных комментариев у поклонников.

Напомним, что на Олимпиаде-2024 в Париже Марина Бех-Романчук стала 11-й в тройном прыжке. Украинка завершила выступления в Париже с единственной результативной попыткой на 13.98 метра, после чего расплакалась в прямом эфире.

В январе Марина решила похвастаться своим купальником после тренировки. В Instagram спортсменка разместила фотографии с раздевалки, спровоцировав "пожар" у фанатов.

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