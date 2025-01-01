Модель Playboy, встречавшаяся со знаменитым футболистом, умерла от подтяжки ягодиц

Бывшая модель Playboy Тебби Браун умерла после осложнений от бразильской подтяжки ягодиц. Трагедия случилась год назад, но лишь недавно были опубликованы результаты расследования. 38-летняя великобританка скончалась через несколько дней после прилета из Доминиканской Республики, где проходила процедуру липосакции.

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Тебби, которая также появлялась на страницах журналов Cosmopolitan и Elle, была актрисой и танцовщицей. В прошлом она встречалась со знаменитым итальянским футболистом Марио Балотелли, о котором говорила, что "влюбилась вопреки здравому смыслу".

Детали смерти

После возвращения из заграницы Тебби стала жаловаться на слабость и недомогание. Ее мать предположила, что это результат вирусной инфекции, которую девушка могла подхватить во время путешествия. Сама модель не рассказала матери о том, что перенесла пластическую операцию.

13 октября ночью мать нашла Тебби без сознания в их доме на юге Лондона. Вызванные медики констатировали смерть на месте. При осмотре на ее теле были обнаружены два прокола в области таза, свидетельствовавшие о недавнем хирургическом вмешательстве.

Результаты расследования

По словам коронера Джулиана Морриса, вскрытие показало, что Тебби умерла из-за жировой эмболии: состоянии, при котором частицы жира попадают в кровоток и блокируют его.

Эксперт в области косметической хирургии Оливер Харли подтвердил, что бразильская подтяжка ягодиц (BBL), которую проходила Тебби, связана с повышенным риском жировых эмболий.

Коронер отметил, что:

Тебби была физически здорова до операции.

Ее смерть была прямым следствием косметической процедуры.

Жировые эмболии являются редкими, но известными осложнениями после липосакции.

Предупреждение об опасности косметических операций за границей

В Доминиканской Республике, куда отправилась Тебби, косметические операции стоят значительно дешевле, чем в Великобритании. Однако медицинские журналы сообщают о росте количества смертей, связанных с пластическими процедурами в этом регионе. Только за последнее десятилетие там умерло около 100 человек, многие из которых – в первые 72 часа после операции.

В 2019 году Доминиканская Республика была названа "самым опасным местом в мире" для проведения косметических процедур.

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