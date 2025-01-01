Украинская чемпионка Европы снялась обнаженной возле новогодней елки, поразив идеальным телом. Фото

Украинская чемпионка Европы по бодибилдингу и фитнесу Юлия Мишура поразила подписчиков в Instagram своим идеальным телом. 32-летняя киевлянка у себя в аккаунте опубликовала пикантные снимки, сделанные возле наряженной новогодней елки. На фотографиях спортсменка полностью обнажена, прикрываясь лишь черным банным халатом, что добавило пикантности и оставило простор для фантазий.

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На снимках Юлия демонстрирует стройную и подтянутую фигуру с рельефной мускулатурой, идеально соответствующей ее титулам. Тщательно проработанные мышцы живота и ног дополняют общий образ утонченной атлетки.

Антураж фотографий добавляет праздничное настроение: в кадре видна красиво украшенная елка с яркими красными шарами и гирляндами, что создает контраст между теплой домашней атмосферой и дерзким образом чемпионки.

Публикация вызвала бурю эмоций в комментариях – друзья и подписчики Юлии оставили множество восторженных отзывов, восхищаясь ее формой и красотой.

Напомним, что в феврале 2020 года Юлия одержала победу на международном фестивале по фитнесу и бодибилдингу в Варшаве в категории "бикини до 160 см". Также она является чемпионкой Европы WBPF в категории физик-модели до 160 см.

OBOZ.UA предлагает своим читателям насладиться и другими снимками нашей титулованной соотечественницы.

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