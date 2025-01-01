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Украинская чемпионка Европы снялась обнаженной возле новогодней елки, поразив идеальным телом. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
3,3 т.
Украинская чемпионка Европы снялась обнаженной возле новогодней елки, поразив идеальным телом. Фото

Украинская чемпионка Европы по бодибилдингу и фитнесу Юлия Мишура поразила подписчиков в Instagram своим идеальным телом. 32-летняя киевлянка у себя в аккаунте опубликовала пикантные снимки, сделанные возле наряженной новогодней елки. На фотографиях спортсменка полностью обнажена, прикрываясь лишь черным банным халатом, что добавило пикантности и оставило простор для фантазий.

Видео дня
Украинская чемпионка Европы снялась обнаженной возле новогодней елки, поразив идеальным телом. Фото

На снимках Юлия демонстрирует стройную и подтянутую фигуру с рельефной мускулатурой, идеально соответствующей ее титулам. Тщательно проработанные мышцы живота и ног дополняют общий образ утонченной атлетки.

Украинская чемпионка Европы снялась обнаженной возле новогодней елки, поразив идеальным телом. Фото

Антураж фотографий добавляет праздничное настроение: в кадре видна красиво украшенная елка с яркими красными шарами и гирляндами, что создает контраст между теплой домашней атмосферой и дерзким образом чемпионки.

Украинская чемпионка Европы снялась обнаженной возле новогодней елки, поразив идеальным телом. Фото

Публикация вызвала бурю эмоций в комментариях – друзья и подписчики Юлии оставили множество восторженных отзывов, восхищаясь ее формой и красотой.

Украинская чемпионка Европы снялась обнаженной возле новогодней елки, поразив идеальным телом. Фото
Украинская чемпионка Европы снялась обнаженной возле новогодней елки, поразив идеальным телом. Фото

Напомним, что в феврале 2020 года Юлия одержала победу на международном фестивале по фитнесу и бодибилдингу в Варшаве в категории "бикини до 160 см". Также она является чемпионкой Европы WBPF в категории физик-модели до 160 см.

Украинская чемпионка Европы снялась обнаженной возле новогодней елки, поразив идеальным телом. Фото
Украинская чемпионка Европы снялась обнаженной возле новогодней елки, поразив идеальным телом. Фото

OBOZ.UA предлагает своим читателям насладиться и другими снимками нашей титулованной соотечественницы.

Украинская чемпионка Европы снялась обнаженной возле новогодней елки, поразив идеальным телом. Фото
Украинская чемпионка Европы снялась обнаженной возле новогодней елки, поразив идеальным телом. Фото
Украинская чемпионка Европы снялась обнаженной возле новогодней елки, поразив идеальным телом. Фото
Украинская чемпионка Европы снялась обнаженной возле новогодней елки, поразив идеальным телом. Фото

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