В 7 раз больше Мудрика. Фанатка 'Челси' показала, благодаря чему заработала на OnlyFans $43.4 млн за год

20-летняя американская модель и инфлюенсер Софи Рейн шокировала общественность, раскрыв, что за год заработала 43,4 миллиона долларов на платформе OnlyFans. В подтверждение своих слов девушка опубликовала скриншот с доходами, сопроводив его благодарственным сообщением: "Благодарна за этот год". Пост стал вирусным, набрав более 14,6 миллионов просмотров, пишет Marca.

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Доходы Софи сравнимы с заработком звёзд НБА. Например, Джейсон Тейтум в 2023 году получил 35 миллионов долларов, что меньше, чем заработок модели.

Украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик за год заработал 6.6 млн долларов.

Эти данные подчёркивают колоссальные возможности платформы OnlyFans, которая в 2023 году принесла её создателям контента совокупный доход в 6,6 миллиарда долларов — больше, чем общий заработок игроков НБА за сезон 2023/24.

Путь к успеху

Софи Рейн выросла в небогатой семье, где родители пользовались продовольственными талонами. До популярности она работала официанткой, получая минимальную зарплату. В апреле прошлого года она решила попробовать себя на OnlyFans по совету своей сестры Сьерры, которая также создает контент для взрослых. Успех пришёл быстро: Рейн сумела расплатиться с долгами семьи, погасив более 12 тысяч долларов налога на имущество.

Сейчас её жизнь полностью изменилась. Софи живёт в роскошном доме во Флориде, владеет тремя автомобилями и вкладывает 70% своих доходов в инвестиции.

В сети периодически выкладывают эксклюзивные кадры, на которых Софи позирует абсолютно обнаженной (Внимание! Видео 18+)

Социальные сети и увлечения

Софи активно ведёт свои страницы в социальных сетях, где у неё миллионы подписчиков: 5,2 миллиона в Instagram и 2,5 миллиона в X. На OnlyFans у неё более 11 миллионов подписчиков.

Рейн также является фанаткой футбола и поддерживает клуб "Челси". Во время Евро-2024 она делилась фотографиями в футболке клуба, выражая особую симпатию к игроку Коулу Палмеру.

Софи Рейн стала не просто звездой OnlyFans, но и примером для миллионов своих поклонников, показав, как можно изменить свою жизнь с помощью социальных платформ.

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