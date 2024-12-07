4.4 млн просмотров за сутки. В сети завирусилось фото с раздетыми моделями на футболе в Нидерландах

Кадры с матча между нидерландскими клубами "Ваалвейк" и "Эммен", выступающими во втором дивизионе чемпионата страны по футболу, стали вирусными в интернете. Акция, посвященная Дню святого Валентина произошла много лет назад, но накануне портал Out Of Context Football вновь выложил фотографии в сеть, вызвав небывалый ажиотаж. Всего за сутки снимки посмотрело более 4 млн человек.

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В 2016 году игроки "Ваалвейка" и "Эммена" вышли на поле не с детьми, как это обычно бывает, с раздетыми датскими и бельгийскими моделями, на которых были лишь белье. Девушки сопровождали футболистов во время разогрева и представления команд.

После начала матча девушки присоединились к футболистам на поле, где они устроили розыгрыш специальных призов среди зрителей. Ведущей мероприятия стала Ленти Франс, обладательница титула "Мисс Бельгия - 2016". Она объявляла победителей и вручала подарки, создавая праздничную атмосферу на стадионе.

Эта акция вызвала широкий резонанс в социальных сетях и спортивных новостях. Многие отметили креативный подход клубов к празднованию Дня святого Валентина и выразили положительные отзывы о проведенном мероприятии.

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