Как сейчас выглядит экс-невеста Владимира Кличко, которая лечилась в реабилитационный центре и родила ему дочку. Фото

Американская актриса Хайден Панеттьери, которая встречалась с Владимиром Кличко с 2011 по 2018 год, продолжает свой актерский путь в США. Не так давно в прокат вышел фильм "Код желтый" (в оригинале "Amber alert"), где 35-летняя американка сыграла главную роль.

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Хайден не перестает радовать своих подписчиков в Instagram новыми фотографиями, которые OBOZ.UA предлагает посмотреть.

10 октября стало известно, что обеспокоенная семья актрисы позаботилась о том, чтобы звезда начала лечение в реабилитационном центре. В последнее время Панеттьери тревожила поклонников своим странным поведением.

При этом Владимир Кличко во время интервью демонстративно ушел от вопроса о своей экс-невесте

Напомним, что Панеттьери в декабре 2014 года родила дочь Кайю-Евдокию Кличко.

Когда бывшая пара рассталась в 2018 году, Панеттьери приняла решение оставить девочку жить в Украине с Кличко и лишилась опеки над дочерью. В то время Панеттьери боролась со алкогольной зависимостью, а позже прошла как терапевтическую терапию, так и стационарное лечение.

"Я чувствовала себя ужасно виноватой, но в то же время я пыталась сказать себе: если со мной что-то не в порядке, если я нехорошая, то я не могу быть лучшей мамой для [Кайи]", – сказала актриса о том, что дочь проживает в Украине, во время выпуска Red Table Talk в 2022 году.

Отметим, что несколько месяцев назад Хайден решила кардинально сменить имидж. Бывшая невеста спортсмена выбрала неординарную прическу, чем спровоцировала бурное обсуждение в соцсетях.

22 марта позапрошлого года 28-летний младший брат Панеттьери умер от кардиомегалии. Болезнь у Янсена Панеттьери была обнаружен лишь после вскрытия.

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