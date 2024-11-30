'Пипец'. Невеста вратаря сборной Украины выложила свою сексуальную фотоссесию в сеть. В комментарии пришел муж

Невеста украинского голкипера португальской "Бенфики" Анатолия Трубина снялась в провокационной фотосессии. Марина Галаган выложила снимки у себя в Instagram, спровоцировав настоящий пожар у поклонников.

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На фотографиях 24-летняя уроженка Харьковщины одета в черный классический жакет, который гармонично сочетается с минималистичным комплектом нижнего белья, создавая сексуальный образ, подчеркивающий ее уверенность и чувство моды.

Волнистые локоны, естественный макияж с акцентом на глаза и губы, а также серьги-кольца лишь подчеркивают утонченную красоту девушки.

Подписчики Марины не смогли сдержать эмоций, комментируя фотографии: Пипец", "Невероятная", "Твои глаза горят. Это обо всем говорит! Счастливая, красивая", "Ваууууу, какая красивая!", "Нереальная", "Королева". Сам футболист отреагировал на снимки смайликами из сердечек.

Марина и Анатолий встречаются уже более шести лет. В апреле этого года 23-летний футболист сборной Украины сделал предложение, подарив своей подруге обручальное кольцо.

Марина окончила художественную и музыкальную школы, а также увлекается танцами. Ещё одним её хобби является моделинг – некоторое время она даже работала моделью в Турции. В свободное время украинская красавица рисует и играет на фортепиано.

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