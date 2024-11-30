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"Пипец". Невеста вратаря сборной Украины выложила свою сексуальную фотоссесию в сеть. В комментарии пришел муж

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
2,1 т.
'Пипец'. Невеста вратаря сборной Украины выложила свою сексуальную фотоссесию в сеть. В комментарии пришел муж

Невеста украинского голкипера португальской "Бенфики" Анатолия Трубина снялась в провокационной фотосессии. Марина Галаган выложила снимки у себя в Instagram, спровоцировав настоящий пожар у поклонников.

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На фотографиях 24-летняя уроженка Харьковщины одета в черный классический жакет, который гармонично сочетается с минималистичным комплектом нижнего белья, создавая сексуальный образ, подчеркивающий ее уверенность и чувство моды.

"Пипец". Невеста вратаря сборной Украины выложила свою сексуальную фотоссесию в сеть. В комментарии пришел муж

Волнистые локоны, естественный макияж с акцентом на глаза и губы, а также серьги-кольца лишь подчеркивают утонченную красоту девушки.

"Пипец". Невеста вратаря сборной Украины выложила свою сексуальную фотоссесию в сеть. В комментарии пришел муж
"Пипец". Невеста вратаря сборной Украины выложила свою сексуальную фотоссесию в сеть. В комментарии пришел муж

Подписчики Марины не смогли сдержать эмоций, комментируя фотографии: Пипец", "Невероятная", "Твои глаза горят. Это обо всем говорит! Счастливая, красивая", "Ваууууу, какая красивая!", "Нереальная", "Королева". Сам футболист отреагировал на снимки смайликами из сердечек.

"Пипец". Невеста вратаря сборной Украины выложила свою сексуальную фотоссесию в сеть. В комментарии пришел муж
"Пипец". Невеста вратаря сборной Украины выложила свою сексуальную фотоссесию в сеть. В комментарии пришел муж

Марина и Анатолий встречаются уже более шести лет. В апреле этого года 23-летний футболист сборной Украины сделал предложение, подарив своей подруге обручальное кольцо.

"Пипец". Невеста вратаря сборной Украины выложила свою сексуальную фотоссесию в сеть. В комментарии пришел муж

Марина окончила художественную и музыкальную школы, а также увлекается танцами. Ещё одним её хобби является моделинг – некоторое время она даже работала моделью в Турции. В свободное время украинская красавица рисует и играет на фортепиано.

"Пипец". Невеста вратаря сборной Украины выложила свою сексуальную фотоссесию в сеть. В комментарии пришел муж

Украинка в Лиссабоне открывает свой салон "Doublespace", где будут предлагаться услуги маникюра, барбера и косметолога

"Пипец". Невеста вратаря сборной Украины выложила свою сексуальную фотоссесию в сеть. В комментарии пришел муж

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