'Лжец, трус и преступник'. Суд обязал рекордсмена 'Динамо' признать внебрачных детей от украинки и выплатить ей алименты

Бывший футболист киевского "Динамо" Браун Идее проиграл суд по выплате алиментов матери двух его детей Яне Волощенко. Украинка показала изданию Sport-express.ua решение Соломенского районного суда города Киева, согласно которому бывший форвард столичного клуба должен заплатить за содержание двоих несовершеннолетних детей 172 107,53 доллара США.

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Яна встречалась с тогда еще 27-летним нападающим в период с 2011 по 2014 года, когда тот играл в Киеве. У пары родились Жоэль (2012) и Мишель (2014).

Также 36-летний Идее, согласно решению суда, должен заплатить ровно такую же сумму ($172 107,53 ) как пеню за просрочку уплаты алиментов за период с 11.01.2020 по 05.07.2023 и судебный сбор – 13 420 гривен.

"Я считаю, что Браун – лжец, трус и преступник. Чтобы бы там ни было, но нарушать права детей никто не имеет права, тем более во время войны. Весь мир сегодня помогает Украине, а Браун в это время бросил своих детей. Это меня очень сильно задело морально. Если бы он был должен лишь мне, то пусть идет лесом я и сама могу заработать, но никто не имеет права нарушать права детей. При этом опускаться и откровенно врать. Я желаю справедливости. Это мой главный месседж", – заявила пострадавшая.

Отвечая на вопрос, реально ли взыскать с нигерийца средства, которые присудил суд, учитывая, что он не в Украине, Яна заявила, что с этим решением суда будет обращаться в Федерацию футбола Нигерии и Интерпол.

Браун Идее выступал в составе "Динамо" с 2011 по 2014 год, сыграв в 74 матчах где забил 34 гола.

Напомним, что Браун является рекордсменом киевского "Динамо" в чемпионатах Украины как новичок, который в первых двух играх оформил два дубля.

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