Жена Усика снялась в провокационной фотосессии в платье с декольте без бюстгальтера. Фото

Екатерина Усик, супруга известного украинского боксера Александра Усика (22-0, 14 КО), приняла участие в стильной фотосессии,вызвав настоящий "пожар" у поклонников. На снимках 33-летняя крымчанка позирует в бархатном платье с глубоким декольте.

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Фотосессия прошла в гостиничном интерьере, что добавило кадрам нотки роскоши и утонченности. Екатерина выбрала смелый наряд без бюстгальтера, что стало ярким акцентом серии снимков.

Поклонники отметили изящество и женственность Екатерины, оставив множество восторженных комментариев под публикацией.

Напомним, что пара 25 сентября отпраздновала 15-ю годовщину брака. Екатерина Хмелевская (девичья фамилия) родила своему супругу четырех детей

Елизавета Усик – старшая дочь, родилась в 2010 году. Кирилл Усик – средний сын, родился в 2013 году. Михаил Усик – младший сын, родился в 2015 году. Мария Усик – младшая дочь, родилась в январе 2024 года.

Семья Усиков старается не афишировать подробности личной жизни, но известно, что Александр всегда подчеркивает важность семьи для него.

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