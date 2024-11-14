Свитолина разделась на пляже в Омане и сразила Instagram фотографиями в бикини

Вторая ракетка Украины Элина Свитолина (№23 WTA) решила выложить в соцсети небольшой фотоотчет о своем отдыхе в Омане, где она сполна насладилась живописными морскими пейзажами и идеальным спокойствием. Кадры, на которых расслабленная и загорела 30-летняя одесситка позирует в бикини, вызвали настоящий фурор в Instagram.

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Минималистические купальники подчеркивали подтянутое и спортивное тело теннисистки.

На одном из снимков Элина лежит на доске для сапсерфинга, на другом стоит в кристально чистой воде, окруженной скалистыми берегами, а на третьем – сидит на доске, любуясь закатом.

В комментариях фанаты устроили настоящую вакханалию, завалив украинку комплиментами. Особое внимание юзеры уделили супругу Свитолиной - Гаэлю Монфису. Многие подписчики с завистью отмечали, как повезло французу иметь такую вторую половинку.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Свитолина продолжила выкладывать фотографии со съемок для журнала L'Officiel Ukraine. 30-летняя уроженка Одессы снялась в жакете на голое тело, вызвав восторг у поклонников.

Сама фотосессия прошла 2 недели назад, но первые кадры украинская теннисистка выложила лишь 20 октября. На них бронзовая призерка Олимпиады в Токио представлена в разных модных образах, каждый из которых подчеркивает ее стиль и элегантность.

Год назад Элина стала одной из героинь обложки осеннего печатного издания Vogue Ukraine Edition, которое вышло под слоганом "Воля к победе". Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио-2020 предстала в разных элегантных образах, украсив страницы модного журнала.

В 2020 году Элина Свитолина снялась для обложки второго выпуска Forbes Ukraine, посвященного женщинам, которые сделали себя сами.

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