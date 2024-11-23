Официально. Конор МакГрегор признан виновным в изнасиловании. Опубликовано решение суда

Знаменитый боец смешанных единоборств Конор МакГрегор признан виновным в сексуальном насилии в отношении некой Никиты Хэнд, которое произошло в 2018 году в Дублине, сообщает Sky Sports. Наказание ирландец получил по гражданскому иску, то есть его не могли привлечь к уголовной ответственности и посадить в тюрьму.

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Суд присяжных Высокого суда в Дублине присудил 36-летнему МакГрегору выплатить Хэнд компенсацию в размере 248 603 евро (206 000 фунтов стерлингов).

Сам боец сперва у себя в аккаунте соцсети Х заявил, что будет подавать апелляцию, однако позже удалил этот твит.

Суд установил, что Хэнд и Макгрегор знали друг друга и иногда контактировали через социальные сети. Перед нападением Никита связалась с Макгрегором, приехавшим за ней и ее подругой на своем авто.

По словам истицы, Макгрегор "ухаживал за ней", но она не хотела вступать в половой контакт, поскольку была в периоде менструации.

В ходе процесса Макгрегор утверждал, что имел с Хэнд взаимное согласие на половые отношения в пентхаусе отеля Beacon в декабре 2018 года.

Судебный процесс также включал свидетельства о травмах, которые получила пострадавшая, в том числе синяки на руках и запястьях, кровавая царапина на груди и боль в области шеи.

Хэнд, выступая перед журналистами после судебного заседания, назвала эти недели судебного дела "кошмаром".

"Хочу сказать, что меня поразила и тронула поддержка, которую я получила от всех", – отметила она.

Она также подчеркнула, что это дело повлияло не только на его жизнь, но и на жизнь ее дочери, друзей и близких.

"Это то, что я никогда не забуду. Теперь, когда справедливость восстановлена, я могу попытаться двигаться дальше и смотреть в будущее вместе с семьей, друзьями и дочерью", – добавила она.

Адвокаты Макгрегора отрицали обвинения и заявили, что Хэнд пыталась "шантажировать" их клиента. Они представили видео с камер наблюдения, на котором видно, как Генд приезжает в гостиницу и покидает его вместе с Макгрегором и еще одним мужчиной – Джеймсом Лоуренсом, которого она тоже обвиняла в нападении.

Макгрегор и Лоуренс отрицали свою вину. В результате суд признал Лоуренса невиновным, а дело против него Хэнд проиграла.

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