Свитолина снялась без бюстальтера в пиджаке на голое тело. Фото

Вторая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №25) продолжился выкладывать фотографии со съемок для журнала L'Officiel Ukraine. 30-летняя уроженка Одессы снялась в пиджаке на голое тело, спровоцировав восторг у поклонников.

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Фанаты Свитолиной завалили ее восторженными отзывами в комментариях, восхищаясь стилем и красотой украинской теннисистки.

Как сообщал OBOZ.UA, сама фотосессия прошла 2 недели назад, но первые кадры украинская теннисистка выложила лишь 20 октября. На них бронзовая призерка Олимпиады в Токио представлена в разных модных образах, каждый из которых подчеркивает ее стиль и элегантность.

Год назад Элина стала одной из героинь обложки осеннего печатного издания Vogue Ukraine Edition, которое вышло под слоганом "Воля к победе". Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио-2020 предстала в разных элегантных образах, украсив страницы модного журнала.

В 2020 году Элина Свитолина снялась для обложки второго выпуска "Forbes Ukraine", посвященного женщинам, которые сделали себя сами.

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