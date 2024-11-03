Голые ноги 'до ушей' и декольте. Белодед своим видом произвела фурор. Фото

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед "разорвала" Instagram своим новым. 24-летняя спортсменка выложила фотографии, где она позирует в роскошном наряде, собрав сотни восторженных отзывов от поклонников.

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Для похода в столичный ресторан Дарья выбрала короткое, приталенное красное платье с открытыми плечами и четко выраженным корсетным лифом, который подчеркивал ее фигуру и добавлял look'у женственности и грациозности. Яркий цвет привлекал внимание и придавал уверенности нашей атлетке.

Грамотно подобранные прозрачные туфли-лодочки с красными акцентами, создавали гармоничный и стильный ансамбль, добавляя Даше изысканности и подчеркивая потрясающую длину ее ног. Минималистичные аксессуары, такие как черный клатч и изящные украшения, не отвлекал внимание от наряда, а завершали его.

Весь образ Дарьи был сочетанием классического вкуса и современных модных трендов.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе Белодед после неудачного выступления на Олимпийских играх в Париже отправилась загорать и купаться на тропическом пляже, при этом подписав его Одессой.

На фотографиях Дарья сперва позировала в футболке, а затем разделась, демонстрируя подписчиком свое подтянутое тело.

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