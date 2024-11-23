Фото Усика и украинской 'чемпионки мира по самому большому бюсту' стало вирусным в сети. Отреагировала даже жена боксера

Фотография чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) вместе с его украинской поклонницей стало настоящим хитом в интернете. Снимок, на которой модель Мари позирует с Александром в аэропорту одной из европейских стран, стало настоящим хитом.

Видео дня

Кадр у себя в Instagram Мари разместила еще 18 сентября, однако 23 ноября golden_boxing_ua сделал перепост, после чего тот разлетелся по соцсетям.

"Чемпионка мира (по бюсту), встретила Александра Усика в аэропорту и сказала, что абсолютный чемпион мира супертяжелого веса садится на рейс в Грецию", – говорится в подписи.

В комментариях юзеры сразу стали интересоваться, как на это отреагирует супруга Усика, однако судя тому, что Катерина лайкнула фото, она восприняла снимок достаточно спокойно.

Мари является поклонницей бокса и до этого фотографировалась вместе с Денисом Беринчиком.

Также девушка часто снимается в эффектных фотосессиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!