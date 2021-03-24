Украинская чемпионка снялась в эротическом клипе с подругой

Известная украинская спортсменка Евгения Мосиенко произвела настоящий фурор на свою многотысячную армию поклонников, выложив в Instagram эротический клип

26-летная красотка, которая в свое время выигрывала первенство Полтавской области по бодибилдингу в категории "Фитнес-бикини до 163 см", снялась в откровенном видео вместе с подругой.

В ролике девушки принимают совместный душ. Камера крупным планом показывает чувственные лица подруг и их мокрые тела.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мосиенко устроила неожиданную эротическую провокацию, снявшись без плавок.

Кроме того, Евгения ради красивых фотографий сняла верх купальника, оставшись в одних плавках.

До этого Мосиенко поздравила с наступающим годом 1,4-миллионную армию поклонников в Instagram своим эротическим видео.

А не так давно Женя показала вечную проблему стрингов в откровенном видео.