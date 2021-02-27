Украинская чемпионка показала вечную проблему стрингов в откровенном видео

Украинская фитнес-чемпионка Евгения Мосиенко не устает радовать поклонников роликами на эротическую и сексуальную тематику.

На своей странице в Instagram спортсменка разместила видео, на котором наглядно показала вечную проблему стрингов. Посмотреть его можно, перейдя по ссылке.

Она произвела настоящий фурор в комментариях, в особенности среди представителей мужской аудитории. Многие фанаты предложили ей свою помощь и посоветовали избавиться от неудобства, отказавшись от ношения этого элемента одежды.

В другом ролике, который появился у нее в социальной сети, Мосиенко повернулась спиной к камере и показала себя в моменте, "когда трусики лишние". Его можно увидеть по ссылке.

В прошлом Евгения становилась чемпионкой Полтавской области по фитнес-бикини в категории до 63 килограммов.

Как сообщал OBOZREVATEL, что она часто радует своих поклонников пикантными фото и видео. Ранее Мосиенко снялась обнаженной от скуки на карантине. Кроме того, во время записи одного из роликов у нее вывалилась грудь.