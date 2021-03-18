Украинская чемпионка случайно показала себя без белья, "забыв" про отражение

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,4 т.
Евгения Мосиенко

Известная украинская спортсменка Евгения Мосиенко у себя в Instagram устроила неожиданную эротическую провокацию, снявшись без плавок.

26-летная красотка, которая в свое время выигрывала первенство Полтавской области по бодибилдингу в категории "Фитнес-бикини до 163 см", снялась якобы одетой, словно случайно забыв про отражение в зеркале.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этим и другими снимками киевлянки.

Евгения Мосиенко без плавок
Евгения Мосиенко
Евгения Мосиенко ест кокос
Евгения Мосиенко загорает в странной позе
Евгения Мосиенко на отдыхе
Евгения Мосиенко
Евгения Мосиенко занимается йогой в кровати

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгения ради красивых фотографий сняла верх купальника, оставшись в одних плавках.

До этого Мосиенко поздравила с наступающим годом 1,4-миллионную армию поклонников в Instagram своим эротическим видео.

А не так давно Женя показала вечную проблему стрингов в откровенном видео.

Евгения Мосиенко