Украинская чемпионка случайно показала себя без белья, "забыв" про отражение

Известная украинская спортсменка Евгения Мосиенко у себя в Instagram устроила неожиданную эротическую провокацию, снявшись без плавок.

26-летная красотка, которая в свое время выигрывала первенство Полтавской области по бодибилдингу в категории "Фитнес-бикини до 163 см", снялась якобы одетой, словно случайно забыв про отражение в зеркале.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этим и другими снимками киевлянки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгения ради красивых фотографий сняла верх купальника, оставшись в одних плавках.

До этого Мосиенко поздравила с наступающим годом 1,4-миллионную армию поклонников в Instagram своим эротическим видео.

А не так давно Женя показала вечную проблему стрингов в откровенном видео.