Украинская чемпионка сняла купальник на пляже и озадачила поклонников. Фотофакт

Известная украинская фитоняшка Евгения Мосиенко сбежала от холодной и снежной киевской весны в жаркое лето Мальдив.

26-летная красотка, которая в свое время выигрывала первенство Полтавской области по бодибилдингу в категории "Фитнес-бикини до 163 см", вышла на пляж Индийского океана где устроила настоящий эротический перфоманс.

Ради красивых фотографий киевлянка сняла верх купальника, оставшись в одних плавках.

"Какое фото лучше? Первое или второе?" – озадачила свои подписчиков в Instagram украинка.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть и другие кадры нашей соотечественницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мосиенко поздравила с наступающим годом 1,4-миллионную армию поклонников в Instagram своим эротическим видео.

А недавно Женя показала вечную проблему стрингов в откровенном видео