У украинской чемпионки выпала обнаженная грудь во время записи видео

Известная украинская фитнес-чемпионка Евгения Мосиенко поздравила с наступающим годом 1,4-миллионную армию поклонников в Instagram своим эротическим видео.

26-летная красотка, которая в свое время выигрывала первенство Полтавской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини до 163 см, в ролике словно случайно оголила свою грудь.

Фанаты не смогли пройти мимо такого перфоманса спортсменки, завалив ее восторженными комментариями.

Отметим, что Евгения давно испытывает страсть к обнаженным снимкам. Ранее фитоняшка снялась в купальнике, который практически не скрывал ее пышных выпуклостей.

Позже Женя от скуки сфотографировалась на карантине голой.