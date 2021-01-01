У украинской чемпионки выпала обнаженная грудь во время записи видео
Известная украинская фитнес-чемпионка Евгения Мосиенко поздравила с наступающим годом 1,4-миллионную армию поклонников в Instagram своим эротическим видео.
26-летная красотка, которая в свое время выигрывала первенство Полтавской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини до 163 см, в ролике словно случайно оголила свою грудь.
Фанаты не смогли пройти мимо такого перфоманса спортсменки, завалив ее восторженными комментариями.
December 31, 2020
December 31, 2020
December 31, 2020
December 31, 2020
December 31, 2020
Отметим, что Евгения давно испытывает страсть к обнаженным снимкам. Ранее фитоняшка снялась в купальнике, который практически не скрывал ее пышных выпуклостей.
Позже Женя от скуки сфотографировалась на карантине голой.