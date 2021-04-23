Французских футболистов отстранили от матчей сборной из-за интимного видео

Федерация футбола Франции (ФФФ) наказала защитника "Арсенала" Вильяма Салибу и нападающего "Брайтона" Ульрика Энеме-Эллу за интимное видео с их участием.

Как сообщает издание GetFrenchFootballNews, Салибу, который сейчас выступает за "Ниццу" на правах аренды, отстранили от матчей национальных сборных на один месяц условно, а Энеме-Элла получил три месяца бана, два из которых – условно. Запрет не распространяется на поединки, которые проходят на клубном уровне.

Напомним, что в феврале 2021 года в сети появилось интимное видео, записанное игроком "Арсенала" на фронтальную камеру телефона несколько лет назад. На нем видно, как форвард "Брайтона" занимается самоудовлетворением, сидя на диване рядом с другими партнерами по юношеской сборной Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в неприятную ситуацию, связанную с мастурбацией на видео, попал капитан сборной России Артем Дзюба. Нападающий "Зенита" не стал молчать и прокомментировал инцидент. Позже стало известно, что перед публикацией ролика в сети футболиста шантажировали.