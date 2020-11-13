Дзюбу шантажировали перед публикацией секс-видео: СМИ назвали сумму

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба встречался с шантажистом, который потребовал заплатить 5 млн долларов, чтобы секс-видео игрока не оказалось в сети.

Как сообщает издание "Фонтанка", футболист отказал вымогателю, поскольку запрошенная сумма была для него слишком большой. Кроме того, он не был уверен, что даже после выплаты видео не появится на просторах интернета.

Также отмечается, что Дзюба сделал запись разговора с шантажистом. Доказательств, которые сейчас изучаются в центральном аппарате ФСБ, достаточно для того, чтобы возбудить уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере, однако из-за возможной скандальности судебного процесса решение об этом еще не принято. В правоохранительные органы футболист обратился через посредника – губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что злоумышленники завладели личным роликом Дзюбы, взломав его телефон. После публикации секс-видео он был исключен из сборной России. Позже нападающий обратился к болельщикам, впервые прокомментировав инцидент.