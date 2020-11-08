Интимное видео капитана сборной России Артема Дзюбы слили в интернет

Лидер сборной России по футболу Артем Дзюба лишился своего видео, на котором он занимается самоудовлетворением.

Ролик, где 32-летний москвич мастурбирует на камеру, выложил Telegram-канал MDK.

Клип вызвал бурную реакцию в спортивных кругах страны. Из-за массовых комментариев в Instagram, футболисту даже пришлось закрыть свой личный аккаунт в этой социальной сети.

Дзюба является нападающим и капитаном петербургского "Зенита" и сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Трёхкратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России, двукратный чемпион России. Участник чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2018 года.

Отметим, что Дзюба в начале свое карьеры отметился рядом скандальных поступков.

Как рассказал в эфире своего YouTube-канала комментатор Василий Уткин нападающий ограбил своих коллег, а также увел жену у одного из лучших друзей.