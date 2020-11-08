Дзюба впервые прокомментировал свое секс-видео, слитое в интернет

Футболист сборной России Артем Дзюба признал, что допустил ошибку, не удалив свое интимное видео из телефона.

Ролик, в котором капитан питерского "Зенита" занимается самоудовлетворением, неизвестные выложили в общий доступ в интернете.

"Хочу сказать, что я не идеален. Как любой человек, допускаю ошибки. Все мы грешны, к сожалению. Я во многом виноват, и могу винить только себя. Я безумно благодарен тем, кто со мной, кто не отвернулся и поддержали в трудную минуту – в тот момент, когда многие отворачиваются от меня. Близкие, родные, семья, даже люди, которых я не знаю. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Мой путь непростой, но сегодняшний день – и вашу поддержку – я не забуду", – заявил Артем в новом видео, которое выложил у себя в Instagram.

Артем надеется, что сможет прожить жизнь достойно и буду хорошим человеком, как бы ни ошибался и не оступался.

"Спасибо звездам и простым людям, которые сегодня меня поддержали. Сдерживаюсь и максимально стараюсь не быть тряпкой и показушником. Ребятам спасибо, очень сильно поддержали. Судьбу благодарю за жестокие и болезненные уроки", – подытожил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 7 ноября, в сети появилось видео, на котором нападающий "Зенита" Артём Дзюба занимается самоудовлетворением. Из-за этой ситуации Дзюбу не стали вызывать в сборную России на ноябрьские матчи.

Позже на секс-скандал отреагировали в Комитете Российского футбольного союза (РФС) по этике.

Также стало известно, как видео попало в интернет.