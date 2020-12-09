Самые смелые украинские звезды, которые часто публикуют в сети фото 18+

Настя Каменских, Надя Дорофеева, Даша Астафьева и другие представительницы украинского шоу-бизнеса позировали полностью обнаженными, едва прикрыв пикантные места.

Звездам порой хочется привлечь к себе особое внимание поклонников и сверкнуть точеными формами, ради которых они долго трудились в зале. OBOZREVATEL собрал подборку знаменитостей, которые не стесняются оголиться перед миллионной аудиторией в социальных сетях.

Настя Каменских (NK)

Украинская знаменитость не раз позировала обнаженной для своего Instagram. Любопытно, что муж Каменских, Алексей Потапенко, не только не выступает против таких фото, но и поддерживает ее затеи, фотографируя красотку-жену без одежды с разных ракурсов.

Так, ее снимки в поле и у бассейна, где певица предстала полностью голой, взорвали сеть и собрали невероятное количество комментариев и лайков.

Даша Астафьева

35-летняя Даша Астафьева любит себя и свое тело, что всячески демонстрирует в личном блоге. Ее обнаженные снимки – это прежде всего эстетика человеческих линий, искусство, а не пошлость.

Надя Дорофеева

Певица и экс-солистка группы "Время и Стекло" активно баловала фолловеров жаркими снимками этим летом. На своей странице она показывала, как загорала топлес на пляже в Доминикане, а также как лежала совершенно голой на травке у бассейна в загородном доме.

Леся Никитюк

Телеведущая и звезда "Орла и решки" не отстает от других украинских звезд по градусу фото. Ранее в этом году Никитюк отправилась вместе с подружками на отдых в Карпаты, где не стеснялась раздеваться догола. Ее фото после купания в чане с полным подносом раков сорвало "овации" поклонников в сети в виде комментариев и реакций.

Анастасия Кумейко

Экс-Nikita, которая сейчас более известна в украинском шоу-бизнесе как DJ Nana, обожает экстравагантные фотоссесии. Фото без одежды, но в интересных и необычных образах, привлекают новых людей в блог Анастасии, в котором она открыто указала рейтинг 18+.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу несколько украинских звезд решились на откровенные фотосессии.