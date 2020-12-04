Самые соблазнительные фотосессии Тины Кароль за 2020 год: топ-3

Популярная украинская певица и ведущая "Танців з зірками" Тина Кароль часто радует поклонников соблазнительными снимками с фотосессий. На них артистка позирует в откровенных нарядах, демонстрируя пикантные части тела, либо же обнажается в кадре.

OBOZREVATEL собрал подборку самых соблазнительных фотосессий Кароль за 2020 год, которые в разное время вызывали ажиотаж в сети. Отметим, что певица также успела попозировать для украинского журнала Vogue.

Тина Кароль снялась в провокационной фотосессии для Vogue в сентябре 2020 года. На снимках она позировала в разных образах: голубои топе и колготках, в блестящих штанах и бюстгальтере, в кожаном наряде, а также полуобнаженной. К слову, недавно стало известно, что певица украсила обложку коллекционного издания книги Ukrainian Women in Vogue, которую команда Vogue UA посвятила украинским женщинам, меняющим мир здесь и сейчас.

Также одной из самых ярких и соблазнительных фотосессий Кароль – была в наряде, в котором она появилась на третьем прямом эфире шоу "Танці з зірками".Артистка позировала на камеру в черном платье с глубоким декольте и пикантным разрезом от бедра.

На еще одной фотоссессии Тина позировала в белом костюме, под который не надела бюстгальтер. Также она снялась в оверсайз рубашке, которую надела на голое тело.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль выступила в финале шоу "Танці з зірками" с попурри из своих песен к 15-летию карьеры. Перед публикой она предстала в прозрачном платье.