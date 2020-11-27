Приходько похвасталась снимком топлес и произвела фурор среди фанатов

Популярная украинская певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала топлес.

Соответствующий снимок 33-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что на нем Приходько запечатлена в одних лишь красных штанах, прикрывая оголенный бюст кусочками арбуза.

"Почему сиськи у людей вызывают столько радости? Реально! Постишь красивую фотографию, пишешь о чем-то, что волнует, и практически на всех таких фото обычная реакция! А как только появляются сиськи, вуаля – прям магия! Магия сисек какая-то! Все прям радуются, как будто первый раз снег увидели и вспомнили волшебство с конфетами! Прям удивительные люди", – прокомментировала публикацию Анастасия.

Поклонники пришли в восторг от нового фото певицы. Они засыпали Приходько комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько поделилась с поклонниками сексуальным фото в ванной. Артистка позировала в мокром шелковом пеньюаре, надетом на голое тело, окунувшись в воду с лепестками роз.