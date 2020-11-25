Каменских позировала в белье и шубе: певица разделась для нового клипа

Вскоре украинская певица Настя Каменских (NK) презентует новую песню. Но она уже активно делится с поклонниками кадрами со съемок клипа.

Певица в очередной раз опубликовала несколько пикантных видео в своем Telegram-канале.

Так, артистка позировала в сексуальном белье и шубе. Ее образ дополнили нежный макияж и красивые локоны.

Отметим, что премьера песни состоится 27 ноября. По словам Каменских, в ней каждый услышит и почувствует то, что близко его сердцу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала свою фигуру в белье.