Экс-Nikita показала пышные формы в купальнике. Фото

Украинская певица и ди-джей Nana, бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем 34-летняя артистка позировала в откровенном леопардовом купальнике, продемонстрировав пышные формы. Соответствующий снимок Кумейко опубликовала на личной странице в Instagram.

"В какой программе уменьшается талия?" – прокомментировала публикацию Анастасия.

В комментариях под публикацией пользователи засыпали знаменитость комплиментами.

"Настя, как обычно, прекрасная", "Хорошая талия", "Какая горячая", "Богиня женственности. Ну очень красивая", "Очень сексуальные формы", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Кумейко обнажила грудь в пикантной фотосессии.