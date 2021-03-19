Кортни Кардашьян встала на скейт в купальнике и показала пышные формы. Фото

Американская фотомодель, актриса, бизнесвумен Кортни Кардашьян поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала пышные формы.

Соответствующий снимок 41-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Кортни позировала в откровенном купальнике оливкового цвета, стоя одной ногой на скейте. Она повернулась боком к камере, акцентируя внимание на оголенных ягодицах.

К слову, свой образ Кардашьян дополнила стильными солнцезащитными очками. В кадре звезда запечатлена без макияжа и с пучком на голове.

Напомним, Кортни Кардашьян – американская фотомодель, актриса, бизнесвумен. Наиболее известна своим участием в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и "Kourtney and Khloe Take Miami".

К слову, на данный момент Кардашьян не состоит в браке и у нее есть трое детей: сын Мэйсон Дэш, дочь Пенелопа Скотлэнд и сын Рейн Эстон. Также модели приписывают роман с музыкантом из группы Blink-182 Трэвисом Баркером.

Ранее Кортни Кардашьян предстала в откровенном красном мини-бикини, который подчеркивал формы модели. Знаменитость опубликовала сексуальные фото, позируя возле и в самом бассейне.

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