Кортни Кардашьян встала на скейт в купальнике и показала пышные формы. Фото
Американская фотомодель, актриса, бизнесвумен Кортни Кардашьян поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала пышные формы.
Соответствующий снимок 41-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Кортни позировала в откровенном купальнике оливкового цвета, стоя одной ногой на скейте. Она повернулась боком к камере, акцентируя внимание на оголенных ягодицах.
К слову, свой образ Кардашьян дополнила стильными солнцезащитными очками. В кадре звезда запечатлена без макияжа и с пучком на голове.
Напомним, Кортни Кардашьян – американская фотомодель, актриса, бизнесвумен. Наиболее известна своим участием в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и "Kourtney and Khloe Take Miami".
К слову, на данный момент Кардашьян не состоит в браке и у нее есть трое детей: сын Мэйсон Дэш, дочь Пенелопа Скотлэнд и сын Рейн Эстон. Также модели приписывают роман с музыкантом из группы Blink-182 Трэвисом Баркером.
Ранее Кортни Кардашьян предстала в откровенном красном мини-бикини, который подчеркивал формы модели. Знаменитость опубликовала сексуальные фото, позируя возле и в самом бассейне.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
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