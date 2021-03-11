Модель Эшли Грэм показала пышные формы в белье. Фото
Знаменитая американская модель формата plus-size Эшли Грэм поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в черном белье, утоляя свою жажду и демонстрируя пышные формы. Отметим, что Эшли пила воду именно в момент съемки.
"Привет, это я!" – лаконично прокомментировала публикацию модель.
Поклонники пришли в восторг от пикантного фото Эшли. Они засыпали знаменитость комплиментами.
"Вау", "Выглядишь отлично, как и всегда", "Ты невероятная", "Горячо", "Красивая", "Я люблю тебя, потому что ты такая настоящая", – написали люди.
Напомним, что Эшли Грэм – американская модель. Наиболее известна как модель для "plus-size"-магазина Lane Bryant. Она появлялась на обложке журнала Elle Quebec, также появлялась в модных журналах Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK.
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