Кортни Кардашьян показала фигуру в откровенном бикини. Фото

Известная американская звезда 41-летняя Кортни Кардашьян поделилась с поклонниками серией пикантных снимков.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала сексуальные фото, позируя возле и в самом бассейне. Кардашьян предстала в откровенном красно мини-бикини, который отлично подчеркивал формы модели.

"Немного повеселиться на солнышке", – подписала кадры знаменитость.

Поклонники засыпали Кардашьян-старшую лестными комплиментами и отметили, что у звезды идеальная фигура.

"Я отказываюсь верить, что у тебя трое детей", "Королева", "Очень горячо", – прокомментировали фото фолловеры в Instagram.

К слову, на данный момент Кортни Кардашьян не состоит в браке и у нее есть трое детей: сын Мэйсон Дэш, дочь Пенелопа Скотлэнд и сын Рейн Эстон. Сейчас же модели приписывают роман с музыкантом из группы Blink-182 Трэвисом Баркером.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ким Кардашьян показала, как выглядела с сестрой Кортни в подростковом возрасте.