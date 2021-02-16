Модель-"копия" Кардашьян снялась обнаженной, прикрывшись лепестками роз. Фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками серией пикантных фото.

Так, на них знаменитость позировала полностью голой, лежа на траве. Интимные части тела модель прикрыла лепестками роз. Соответствующие снимки Роуз опубликовала на личной странице в Instagram.

"Купидон, опусти свой лук", – подписала публикацию Деми.

Поклонники пришли в восторг от пикантных фото Роуз. Они засыпали модель комплиментами.

"Красивая", "Воу, невероятно", "Огонь", "Ангел, я люблю тебя", "Горячая", – написали люди.

Отметим, что Деми Роуз – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и в сети. Знаменитость активно делится с подписчиками пикантными снимками, которые набирают большое количество просмотров. На данный момент за Роуз следят 16 миллионов пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Деми Роуз позировала полностью голой, лежа в подвесной кровати над водой и прикрыв интимные части тела простыней.