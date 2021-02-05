Ким Кардашьян похвасталась тонкой талией в бикини

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками серией пикантных фото с отдыха на пляже.

Так, на них знаменитость позировала в светлом бикини с принтом, завязки которого зашнурованы вокруг тонкой талии звезды. Соответствующие снимки Кардашьян опубликовала на личной странице в Instagram.

"Надеюсь, у вас был сегодня отличный день", – написала она.

Поклонники пришли в восторг от фигуры Кардашьян и засыпали ее комплиментами.

"Ким, так хорошо выглядишь", "Горячая", "Модель", "Королева", "Боже, какая у тебя нереальная фигура", – написали люди.

Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона проекта "Танцы со звездами" и "Семейство Кардашьян". Жена рэпера и музыкального продюсера Канье Уэста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян вернула в моду популярную в 1990-х годах прическу.