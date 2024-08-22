Знаменитый боксер-чемпион выложил откровенное видео со своей подругой, которое забанил Instagram

Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя выложил в сеть видео с американской телеведущей Холли Сондерс, с которой встречается с 2021 года. 51-летний многократный чемпион мира и 37-летняя звезда ТВ засветились в откровенном ролике, снятом у себя в гостиничном номере.

На видео Сондерс в розовых стрингах зажигательно двигается под ритмичную музыку. В какой-то момент в кадре появляется полностью обнаженный Де Ла Хойя.

Как сообщает TMZ Sports, сайт для взрослых CamSoda были настолько очарованы тем, как легенда бокса и его вторая половинка сделали на видео, что теперь готовы заплатить им за 500 000 долларов за то, чтобы они повторила это снова, но уже на платформе CamSoda.

Спустя несколько часов Instagram удалил ролик, вызвав недоумение у боксера. Он не понимает, что могло не понравится людям, которые пожаловались на клип.

Оскар не скрывает, что "любит танцевать", показывать всем, "в какой он нынче шикарной форме" и "какая у него красивая подруга".

Вице-президент CamSoda Дэрин Паркер утверждает, что уже обратился с официальным письмом к экс-боксеру: "Уже с нетерпением жду продолжения вашего развратно-милого танцевального видео. Позор Instagram за то, что удалили этот шедевр!"

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион мира по прыжкам с шестом среди юниоров (2022) Антони Аммирати получил от CamSoda предложение стать вебкам-моделью за 250 000 долларов США. На Олимпиаде-2024 21-летний французский легкоатлет во время решающего прыжка сбил планку своими гениталиями.

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