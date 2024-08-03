Чемпион мира из-за пениса не смог завоевать медаль Олимпиады-2024. Видео

Чемпион мира по прыжкам с шестом среди юниоров (2022) Антони Аммирати неудачно выступил на Олимпиаде-2024 и стал героем соцсетей. 21-летний французский легкоатлет во время решающего прыжка сбил планку своими гениталиями.

Аммирати с первого раза преодолел высоту 5.40 и 5.60, но отметка на 5.70 стала для него непреодолимым барьером. Во время очередной попытки Антони практически перелетел через планку, но в заключительной фазе задел ее своим причинным место.

Видео эпического прыжка моментально разлетелось по социальным сетям, став вирусным.

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