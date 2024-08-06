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История с чемпионом мира, на ОИ-2024 сбившим планку половым органом, получила неожиданное продолжение

Максим Иншаков
Раздевалка
1 минута
2,2 т.
История с чемпионом мира, на ОИ-2024 сбившим планку половым органом, получила неожиданное продолжение

Чемпион мира по прыжкам с шестом среди юниоров (2022) Антони Аммирати получил от популярного XXX-сайта CamSoda предложение стать вебкам-моделью за 250 000 долларов США. На Олимпиаде-2024 21-летний французский легкоатлет во время решающего прыжка сбил планку своими гениталиями.

История с чемпионом мира, на ОИ-2024 сбившим планку половым органом, получила неожиданное продолжение

Президент CamSoda Дэрин Паркер надеется превратить все это в позитив.

"Если бы это зависело от меня, я бы наградил вас за то, что видели все остальные, ваш талант ниже пояса. Как любитель подобных интимных развлечений, я хотел бы предложить вам до 250 000 долларов в обмен на 60-минутное веб-шоу, в котором вы демонстрируете свое хозяйство, конечно, без перекладины", – цитирует Аммирати TMZ Sports.

История с чемпионом мира, на ОИ-2024 сбившим планку половым органом, получила неожиданное продолжение

Паркер объяснил, что Аммирати не придется беспокоиться о том, что его компрессионные шорты не выполняют свою функцию, "поскольку он может позволить всему содержимому быть на свободе".

История с чемпионом мира, на ОИ-2024 сбившим планку половым органом, получила неожиданное продолжение

Отметим, что видео эпического прыжка Антони разлетелось по социальным сетям, став вирусным.

Ранее стало известно, что шведский прыгун с шестом Арманд Дюплантис, которого называют "новым Бубкой", отказался жить в Олимпийской деревне.

Спустя несколько дней Арманд установив два рекорда, выиграл Олимпиаду-2024.

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