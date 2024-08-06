История с чемпионом мира, на ОИ-2024 сбившим планку половым органом, получила неожиданное продолжение

Чемпион мира по прыжкам с шестом среди юниоров (2022) Антони Аммирати получил от популярного XXX-сайта CamSoda предложение стать вебкам-моделью за 250 000 долларов США. На Олимпиаде-2024 21-летний французский легкоатлет во время решающего прыжка сбил планку своими гениталиями.

Президент CamSoda Дэрин Паркер надеется превратить все это в позитив.

"Если бы это зависело от меня, я бы наградил вас за то, что видели все остальные, ваш талант ниже пояса. Как любитель подобных интимных развлечений, я хотел бы предложить вам до 250 000 долларов в обмен на 60-минутное веб-шоу, в котором вы демонстрируете свое хозяйство, конечно, без перекладины", – цитирует Аммирати TMZ Sports.

Паркер объяснил, что Аммирати не придется беспокоиться о том, что его компрессионные шорты не выполняют свою функцию, "поскольку он может позволить всему содержимому быть на свободе".

Отметим, что видео эпического прыжка Антони разлетелось по социальным сетям, став вирусным.

Ранее стало известно, что шведский прыгун с шестом Арманд Дюплантис, которого называют "новым Бубкой", отказался жить в Олимпийской деревне.

Спустя несколько дней Арманд установив два рекорда, выиграл Олимпиаду-2024.

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