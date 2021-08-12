Легендарный Оскар де Ла Хойя закрутил роман со сногсшибательной телеведущей

Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя встречается с американской телеведущей Холли Сондерс, сообщает The Sun. 48-летний многократный чемпион мира и 34-летняя звезда ТВ познакомились на боксерском мероприятии в июне, где Сондерс взяла интервью у Де Ла Хойи.

Говоря о своих тренировках и новых отношениях, Де Ла Хойя был лаконичен: "Я здоров, не пью, ничего не употребляю. Я просто встречаюсь со своей красивой женщиной Холли".

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Счастливая пара была замечена выходящей из ресторана Nobu в Майами.

Американец тренируется перед сенсационным возвращением на ринг, когда он сразится с легендой ММА Витором Белфортом 11 сентября.

Сондерс ранее был помолвлена с профессиональным игроком в покер Вегас Дэйвом.

Де Ла Хойя женился на пуэрториканской певице Милли Корретджер 5 октября 2001 года. В браке родилось трое детей. Пара рассталась в 2016 году

Последний профессиональный бой Де Ла Хойи был в 2008 году против Мэнни Пакьяо. Встреча завершилась поражением на отказе после 8-го раунда.

Восемнадцатью месяцами ранее Де Ла Хойя по-настоящему напугал великого Флойда Мэйвезера , когда последний смог победить лишь раздельным решением судей.

В 2011 году Де Ла Хойя признался, что думал о самоубийстве и ему пришлось пройти реабилитацию, потому что стал зависимым от наркотиков и алкоголя.

"Дно было близко. Я просто тогда подумал, стоит ли моя жизнь того. У меня не хватило сил и смелости покончить с собой, но я думал об этом ", – сказал Де Ла Хойя.

Напомним, что Неймар спровоцировал слухи о новом романе после того, как привел популярную Instagram-блогершу Бруну Бьянкарди на ужин к своему бывшему одноклубнику Лионелю Месси