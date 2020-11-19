Жена Дзюбы собирается подать на развод после публикации секс-видео – СМИ

Жена нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Кристина собирается подать на развод после появления в сети секс-видео с участием футболиста.

Как сообщает издание dni.ru, девушка, которая близко общается с супругой спортсмена, заявила, что Кристина сильно обиделась на Артема. По словам подруги, она больше не может терпеть насмешки со стороны Дзюбы и не хочет оставаться жертвой.

"Больше всего ей неприятно, что вся страна уже знает, какой она выглядит дурочкой", – рассказала девушка.

Друзья футболиста признались, что после публикации скандального ролика отношения в его семье стали значительно напряженнее.

В браке у Артема и Кристины родились двое сыновей, старший из которых в 2020 году пошел в первый класс.

Как сообщал OBOZREVATEL, на видео, которое слили в интернет, российский нападающий занимается самоудовлетворением. Дзюба прокомментировал эту ситуацию, а затем стало известно, что его шантажировали перед появлением ролика в сети, но футболист решил не платить требуемую сумму.